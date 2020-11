Le Mug - chronique 1 : "Elected" d'Alice Cooper sur Auvio

S’il y a bien un titre à mettre en exergue en ce 3 novembre 2020, jour d'élection US faut- il le rappeler... c'est bien "Elected" que l'on trouve sur l'album "Billion Dollar babies" d’Alice Cooper qui sort le 27 février 1973. Plusieurs singles à succès seront extraits de l'album mais ironie du sort "Elected" est sorti fin aout 1972 (donc bien avant l’album) et se retrouve dans le top 10 US en novembre 1973 c'est à dire il y pile 47 ans. Marc Ysaye revient sur cet emblématique titre d'Alice Cooper au texte incroyablement actuel et surtout tellement prémonitoire.