Le Mug - chronique 1 : Portrait de John Bonham sur Auvio

Le décès de le 25 septembre 1980 mettra un terme à la carrière de Led Zeppelin. Ce sont surtout les circonstances de sa mort qui rendront les choses compliquées. Bonham est considéré encore aujourd'hui comme l'un des plus grands, voire pour certains, le plus grand batteur de tous les temps. Il a inventé une nouvelle manière de frapper et surtout techniquement il a fait progresser le jeu de batterie de manière extrêmement forte. Il est un des rares batteurs à avoir laisser des "riffs" de batterie