Le mug - chronique 1 : Portrait de Rupert Hine sur Auvio

Coup de projecteur cette semaine sur une icône de la production anglaise de ces quarante dernières années : Rupert Hine qui vient de s'éteindre à l'âge de 72 ans. Discrètement, comme il aura vécu. Avec Trevor Horn il est un des deux grands producteur UK des 80's principalement. Il a produit plus d'une centaine d'artistes et non des moindres. Marc Y. nous rappelle quelques-uns des moments de sa carrière.