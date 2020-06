Ce mardi, la devise de Marc c'est : "Less talk more music" à l'occasion des 85 ans d'un des plus grands musicien de studio de l'histoire qui a joué sur pas moins de 10.000 titres! Sauf que ce musicien est une musicienne, bassiste de son état, et que l'on ne connait pas. Pourtant elle est bien réelle et elle vient de fêter ses 85 ans... Elle ? C'est Carole Kaye...