Sur l'album "All that you can leave behind" U2 désire revenir à des sonorités plus roots, celles de ses débuts. Beatiful day est écrit dans ce contexte. Depuis sa sortie il y a 20 ans U2 n'a jamais cessé de le jouer sur scène. Marc Ysaye nous remet tout cela dans le contexte bouillonnant de l'aube des années 2000.