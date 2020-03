Ce mardi nous fêtons les 30 ans de l’album « Violator » du groupe Depeche Mode. Sorti en mars 1990 il sera l'album "parfait", l'un des plus réussi et sans doutes reste t- il le plus célèbre du groupe. À sa sortie le succès est colossal. Aux USA il s'en coule 1.800.000 exemplaires en huit semaines, un album exceptionnel donc on l’aura compris