Les coulisses du pouvoir : Direction le Yucatan, au Mexique sur Auvio

On part au Mexique, dans la péninsule du Yucatan au sud-est du pays. Le Yucatan est la capitale mondiale des cénotes avec plus de 3000 lieux recensés et les scientifiques estiment qu’il en reste plus de 4000 à découvrir. Les cénotes - du maya qui voulait dire caverne avec de l’eau - sont des grottes dans la roche calcaire remplies d’eau douce. Il y a de toutes les formes et certaines font 150 mètres de profondeur. Les mayas vénéraient ces corps d’eau qui réservent encore des mystères aujourd'hui. Un reportage de notre correspondante au Mexique, Antonella Francini.