D'îles en îles, le swimrun fait son nid

Un itinéraire un peu particulier ce vendredi, car à la fois terrestre… et aquatique. Nous partons pour l’archipel de Stockholm, un ensemble de 24.000 îles situé aux portes de Stockholm, sur la mer Baltique. C’est là qu’est né le swimrun, un sport qui consiste à nager entre les îles, et à les parcourir à pied quand on est sur la terre ferme. En courant quand on et en compétition / Ou en marchant quand on est en famille. Un moyen idéal pour découvrir cette zone préservée qui s’étend sur plus de 150 kilomètres, sur la mer Baltique. Reportage de Frédéric Faux