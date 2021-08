Les coulisses du pouvoir : Le champ de bataille de Waterloo sur Auvio

Une parenthèse historique dans le cadre de la série d’été « Sur les chemins du monde ». Il y a un peu plus de 200 ans, Napoléon s’inclinait à Waterloo face au duc de Wellington. Le champ de bataille situé au cœur de l’Europe à 25 km au sud de Bruxelles est quasi resté identique et attire encore plus de 180 000 visiteurs chaque année. Et ceux qui ont un peu plus de temps, peuvent se rendre sur le site à pied, à vélo ou même en calèche. Une balade au son des canons signée Grégory FOBE.