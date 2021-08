Les coulisses du pouvoir : Canada: retour sur le premier traité entre les Français et les Peuples Autochtones sur Auvio

En mai 1603, une centaine de Français avec à leur tête le François Gravé du Pont et Samuel de Champlain accostent à l’embouchure de la rivière Saguenay, dans un lieu qu’on appelle aujourd’hui Tadoussac. Ils sont attendus par plus de mille Autochtones, essentiellement des Innus, des Etchemins et des Algonquins, qu’on appelle aujourd’hui les Anishinabés. C’est le prélude à la signature du premier traité entre les Français et des nations autochtones de ce pays qui sera désigné plus tard sous le nom de Canada.