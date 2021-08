Ile Bonaventure

La péninsule gaspésienne est située sur la côte est du pays (Canada, Québec). Une région maritime, grande comme la Belgique avec moins de 100 000 habitants... Français, anglais, écossais, irlandais et bien sûr les premières nations y ont toujours cohabité. À l'est de la région il y a l'île Bonaventure. Autrefois, un haut lieu de pêche, aujourd'hui l'un des plus beaux parcs nationaux du pays. Reportage de Bruno LELIEVRE.