Nous partons ce mercredi sur un chemin transfrontalier, entre Belgique et France, pour relier les deux châteaux fort de Bouillon coté belge et Sedan côté français. Et à travers ce périple pédestre. C'est toute l'histoire de la région qui défile, du moyen âge à la deuxième guerre mondiale. Reportage d’Arnaud PILET, Lionet PETIT et Michel SERVAIS.