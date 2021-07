Les coulisses du pouvoir : Le GR des bières trappistes sur Auvio

Parmi ses nombreux trésors, la Wallonie compte les bières et fromages trappistes. Des produits gourmands connus dans le monde entier et qui sont fabriqués selon des règles ancestrales très strictes. Des principes qui règlent la vie des communautés de moines trappistes qui vivent eux dans le dépouillement. Deux facettes d’une même réalité que le sentier de grande randonnée des abbayes trappistes permet de découvrir en marchant. Il relie les abbayes d’Orval, Rochefort et Chimay. Un parcours de 300 km à faire au gré de son humeur et de sa curiosité. Un reportage de Thierry VANGULICK.