Les Carnets francophones : Dorlis / Trouver ses repères grâce au cirque / Mon prénom : Ninotte sur Auvio

1er sujet : Connaissez-vous le Dorlis ?

Le Dorlis est une créature surnaturelle dans les croyances des habitants des Antilles françaises. Il s'agit d'un esprit qui s'introduit dans les maisons la nuit et impose aux femmes et aux hommes des rapports sexuels pendant leur sommeil.

Pour en savoir plus, écoutez ce documentaires de nos collègues d' Outre- mer la 1ère



Second sujet de Ici Radio Canada Première : Trouver ses repères grâce au cirque

Des jeunes marginaux s'expriment et essaient de trouver l'équilibre grâce au cirque social, une approche qui allie expression artistique et intervention sociale. Qu'ils soient dans la rue, dans la précarité ou qu'ils aient des problèmes de dépendance, ils font des acrobaties et tentent de maîtriser l'art de jongler dans des numéros de cirque, mais aussi dans la vie. Diana Gonzalez est allée à leur rencontre.



Et dernier sujet : On repart aux Antilles avec un court podcast de nos collègues d'Outre-mer la 1ère.

Ce podcast a pour titre générique Mon prénom. Son principe, dans chaque épisode, une personne raconte l'intime, le familial, les traditions, la vie en Outre-mer, de façon drôle, touchante ou savante... à partir de son prénom ! Une création signée Patrice Elie Dit Cosaque. Le ou plutôt la témoin d'aujourd'hui se prénomme Ninotte.