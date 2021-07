Les Carnets francophones : Les femmes dans l'industrie marine / Etes-vous superstitieux ? sur Auvio

Les femmes dans l'industrie marine (Radio Canada Première)

Les femmes sont encore peu nombreuses dans l'industrie maritime. Au Canada, elles composent 7 % des matelots, 7 % des officiers de pont et à peine 2 % des capitaines. Toutefois, les choses changent peu à peu et les jeunes femmes s'inscrivent de plus en plus dans l'un des programmes de l'Institut maritime de Rimouski. Sur les bateaux aussi, les mentalités évoluent. On ne croit plus par exemple, comme on l'a fait pendant longtemps, que la présence d'une femme sur un navire porte malheur.



Etes-vous superstitieux ?

Oui, non ?

Nos collègues d' Outre- mer la 1ère ont consacré un documentaire à une superstition tenace aux Antilles : il ne faut jamais passer ou s'abriter sous un fromager.

Pourquoi ?

La réponse dans ce documentaire de Léopoldine Issack et Laurent Klein