Les Carnets francophones : Voeux de chasteté - Être jeune Franco-Canadien, fierté ou gêne sur Auvio

Vœux de chasteté (RTS)

En choisissant d'entrer dans les ordres, hommes et femmes font vœux de chasteté. Sœur Sarah et Père Jean-Marie de la paroisse Sainte-Thérèse à Lausanne se livrent sans filtre sur leur vie abstinente. Deux étudiant.e.s les accompagnent et s'interrogent sur l'impact de la vie religieuse sur la sexualité. Quelles frustrations cela génère-t-il? Comment gérer ses pulsions sexuelles? La masturbation est-elle une option moralement acceptable?

Réponses dans ce reportage de nos collègues suisses

Être jeune Franco-Canadien, fierté ou gêne (Ici Radio Canada Première)

L'avenir du français dans les provinces majoritairement anglophones du Canada passe entre autres par les jeunes. Être francophone en minoritaire, c'est avoir la responsabilité de parler français pour garder la langue vivante, malgré toutes les difficultés que cela comporte. Sachant que des générations de Franco-Canadiens se sont battues pour avoir des services en français, des écoles et des représentants élus, quel est le poids de cet héritage? Comment les jeunes francophones envisagent-ils l'avenir ?