Les Carnets francophones : Les Cyberpatéticiennes (RTS) - Le plus beau métro du monde (Ici Radio Canada La 1ère) sur Auvio

Les Cyberpatéticiennes (RTS)

L'industrie du divertissement adulte est un vrai poids lourd caché du Net. Son chiffre d'affaires annuel est estimé à plus de 90 milliards de dollars, soit plus de 1500 dollars dépensés chaque seconde pour du contenu à caractère érotique ou pornographique. En Roumanie, les studios de vidéo-chat érotique poussent comme des champignons. Dans ces antres, les « Camgirls » offrent aux internautes qui les payent un moment pour discuter, jouer, et plus si affinités... Quelle est leur situation professionnelle ? Comment se sentent-elles dans ce métier ? Le vivent-elles comme un moyen d'oppression, d'émancipation ?



Le plus beau métro du monde (Ici Radio Canada La 1ère)

Avec ses 7 millions de passagers par jour et son réseau de 368 kilomètres, le métro de Moscou est l'un des plus achalandés et efficaces au monde.

Construit sous Staline par les meilleurs architectes soviétiques, avec l'intention avouée d'en faire le plus beau métro du monde, il regorge d'œuvres d'art qui lui donnent des airs de palais. Son histoire est riche, comme l'a constaté Myriam Fimbry qui, d'une station à l'autre, a parcouru le Moscou souterrain en compagnie d'une historienne.