Les Carnets francophones : La dernière de Foule Continentale sur Auvio

Foule Continentale (France Inter/La Première)

Rixes, deal et rêves d'Espagne : la vie souterraine du rappeur Miicrobe Blv

Jeune rappeur parisien du quartier de Belleville, Fadilou, alias Miicrobe Blv, passe beaucoup de temps dans le parking de sa cité. Il y traîne, écrit ses textes et tourne ses clips. Fadilou rêve d'Espagne, de belles voitures et d'échapper à un quotidien touché par la précarité et la violence.



En boucle(s) (Outre- mer la 1ère)

Des personnalités ultramarines, ou des Ultramarins anonymes, de tout âge, de tout milieu, racontent une histoire sur leurs cheveux. Une anecdote insolite, un événement grave, une émotion, un TOC, ... des récits qui parlent de soi, des autres, de l'identité, de racisme, de l'amour, et même de politique?!

Un programme signé Tessa Grauman

Aujourd'hui : François Durpaire, historien et chroniqueur à la télévision : Il y a 20 ans, François Durpaire a choisi un look capillaire hors norme. La remarque d'un professionnel de la télé l'a poussé à le garder.