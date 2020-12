La Première fait la part belle aux productions et co-productions francophones en collaboration avec nos partenaires des MFP (les Médias Francophones Publics). Les Carnets francophones offrent le meilleur des reportages et documentaires produits par nos radios partenaires, à savoir France Inter, Ici Radio Canada Première, RFI, Outre-mer La 1ère et La Première de la RTS, la Radio-Télévision Suisse.

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT