Les Carnets francophones : Le féminin l'emportera sur Auvio

Le féminin l'emportera (RTS)

C'est une particularité du français, il ne laisse pas une place triomphale aux femmes. Noms de métiers, accords des adjectifs, la langue est dominée par le masculin au point qu'elle limite l'imaginaire. Écriture inclusive ou épicène, le grand débat de la féminisation a commencé. Dans les universités, mais aussi dans les entreprises.



Stone Town

Babel à vau-l'eau... (Outre-Mer La 1ère)

Instantanés du monde vous invite à vous perdre dans le dédale de la médina, Stone Town. A vos côtés, un guide d'excellence, l'historien Zanzibarite Abdul Sheriff, qui se plait à raconter sa ville natale : sa création, son opulence, sa déchéance dans l'oubli et les espoirs qu'il porte à la renaissance de cette cité mythique... Bâtie sur le commerce des épices, de l'ivoire, des esclaves, des perles et des bois précieux, cette Babel cosmopolite affiche toujours son histoire glorieuse sur les visages de ses habitants, et sur les façades de ses maisons... La ville s'effrite, la population s'essouffle et pourtant l'attraction se fait encore sentir, forte de ses ombres, de son mode de vie traditionnel et sans doute nourrie de bien des mystères...

