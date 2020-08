Les Carnets francophones : Au petit quai, Escale au temps suspendu (Outre-Mer La 1ère) sur Auvio

Au petit quai

Escale au temps suspendu (Outre-Mer La 1ère)

Il appelle ça «le centre du monde », Henri, le petit quai. Il est vrai que l'endroit est stratégique : là, dans la baie de Taiohae, aux Marquises, bien à l'abri mais prêt à s'envoler. Prête à partir, tout juste arrivée, une faune se mêle au petit quai : un snack au bord de l'eau, avec la seule et essentielle prétention de restaurer les corps et les âmes. De permettre de reprendre pied et de prendre des nouvelles. Car tous se croisent et se côtoient sur les bancs, chez Henri : marins de passage et hommes de la terre, filles du vent et penseurs aux longs cours... Asseyez-vous à côté d'Henri, au petit quai, et dans son sillage vous verrez se dérouler l'histoire du peuple de marins Marquisiens, des autres, de l'avenir, de la mer, du monde et de ce qu'il va manger, ce soir.



La pauvreté sans honte (RTS)

Thierry avait tout préparé : avant de perdre son logement, il avait fait des doubles des clés de sa cave et aménagé un espace à l'abandon au sous-sol de son immeuble. Il y a vécu quelques mois, ni vu, ni connu. Puis il y a eu la chute, l'alcool, la rue. La Coulou a été comme un bateau de sauvetage qui lui a permis de retrouver le cap. Aujourd'hui, il tient Le Cartouche, un car anglais à deux étages, stationné derrière la gare Cornavin. Il y offre des tartines et des cafés trois matins par semaine à toute personne en difficulté.

