Les Carnets francophones : La rue de la fortune (RTS) sur Auvio

La rue de la fortune (RTS)

Le Street art est un des secteurs les plus dynamiques sur le marché de l'art contemporain. Les acheteurs s'arrachent les œuvres de Banksy, Sheppard Fairey ou Invader pour des milliers de francs, voire des millions. Ces œuvres attirent un public jeune, friqué, branché, urbain. Mais comment leur prix est-il fixé ? Ne perdent-elles pas leur valeur lorsqu'elles sont arrachées à la rue ? Que pensent les artistes de cette reconnaissance nouvelle et de l'inflation de la valeur de leur travail ?



Tchernobyl : pour le meilleur et pour le pire (Ici Radio Canada Première)

Notre correspondante à Moscou, Tamara Alteresco, s'est rendue sur le site de la défunte centrale nucléaire Tchernobyl, un lieu irradié qui a trouvé une nouvelle vocation : célébrer ses héros.



Stocker le CO2, une solution miracle pour les industries polluantes ? (France Inter)

Que faire des fumées noires qui sortent des usines ? Des industriels et des chercheurs imaginent des solutions techniques très élaborées pour capter le CO2 et le stocker. Le but est de sauver ces activités fossiles tout en réduisant leur niveau de pollution. Une question de survie à l'heure de la neutralité carbone ?

