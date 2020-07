Les Carnets francophones : L'écoanxiété est-elle en train de devenir le mal du siècle ? sur Auvio

L'écoanxiété est-elle en train de devenir le mal du siècle ? (Ici Radio Canada Première)

La prévision faite par une centaine de chercheurs et d'ingénieurs français d'une hausse possible des températures pouvant aller jusqu'à + 7 °C d'ici 2100 a suscité beaucoup d'inquiétude, notamment chez ceux que l'on qualifie d'écoanxieux.

L'écoanxiété est ce phénomène de stress, particulièrement élevé, que peuvent ressentir des jeunes et des moins jeunes face à la crise climatique qui point à l'horizon. Si l'écoanxiété peut en paralyser certains, elle constitue chez d'autres un moteur pour agir. Il en est même qui choisissent de revendiquer leur écoconscience, tout en reprochant le déni dans lequel se maintient une grande partie de la population et de la classe politique. Le reportage d'Akli Aït Abdallah.



En quête d'équilibre, chez les Bishnoïs (Outre-Mer La 1ère)

C'est dans une région des plus austères qu'est né le Bishnoïsme, cet art de vivre, cette religion que l'on dit inspirer aujourd'hui les écologistes. Comment concilier la vie de tous en milieu aride ? Comment partager les ressources naturelles avec équité ? Au XVème siècle de notre ère, le gourou Jambeshwar avait déjà une idée très contemporaine de la question qui nous occupe aujourd'hui... Il propose 29 solutions pour plus d'harmonie sociale et environnementale.

Venez passer une journée au milieu du désert du Thar, au temple de Jajiwal, où Swami Vishuda Nand et Khamu Ram Bishnoï vous font partager leurs convictions, et leur désir de « sauver » ce monde...



La Joconde, ¿superstar¿ du musée du Louvre (France Inter)

