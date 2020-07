Les Carnets francophones : Dans les rues de Tunis - Le grand jeu du dictionnaire sur Auvio

Instantanés du Monde : Dans les rues de Tunis (Outre-Mer La 1ère)

Rues, nom commun, féminin pluriel

Instantanés du monde se balade dans les rues de Tunis, en compagnie de celles qui portent un autre regard, sur leur environnement, sur leur espace, sur les rues de leur quotidien. Des règles de bienséance en matière de fringues ou de coiffure, jusqu'à la rue interdite car trop dangereuse pour certaines, la promenade ne saurait être anodine. En compagnie d'une chorégraphe, d'une slameuse, d'une metteure en scène, d'une universitaire, et d'une brochette de donzelles au salon de coiffure, vous réaliserez ce que peut être la traversée de la rue, pour une femme, en Tunisie. Acte politique, rebelle, criminel ? Bien loin de l'anodine apparence du claquement de talon aiguille sur l'asphalte...



Le grand jeu du dictionnaire (RTS)

Entre les milieux hip-hop de Vevey et l'Académie française, un souci partagé : comment rendre compte du réel en mots ? Un jeudi matin, lors de la séance de la Commission du Dictionnaire de l'Académie, sur le Quai-Conti parisien, le secrétaire perpétuel Hélène Carrère d'Encausse décide dans le même geste d'en finir avec le terme « térébration » et d'accueillir « mobicompte ». Quant aux jeunes Veveysans, ils définissent scrupuleusement les mots inconnus de ce qu'ils nomment leur « langage ».

Casting et équipe Animateur Guillaume KERREMANS