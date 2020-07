Les Carnets francophones : Station isolée cherche famille. A Montréal, l'orgue connait un renouveau. Focus sur le manga sur Auvio

Station isolée cherche famille (RTS)

Face à l'exode des jeunes, certaines communes de montagne lancent des initiatives. En 2017, la commune d'Albinen a par exemple décidé d'offrir des aides financières substantielles pour toute famille qui investit dans le village. Il s'agit de retenir les habitants restants et d'en attirer de nouveaux. C'est le cas de Léa et son mari Pierre qui ont choisi cette petite commune du Haut Valais pour donner naissance à leur fille.



A Montréal, l'orgue connait un renouveau (Ici Radio Canada Première)

On lui donne 2300 ans. Malgré cet âge vénérable, de nombreux observateurs s'entendent pour dire que le grand orgue, longtemps associé à la religion, vit un renouveau. Voilà que, depuis quelques années, une génération montante de jeunes organistes tente de nous faire apprécier à nouveau l'instrument.

C'est particulièrement vrai à Montréal, une ville que certains identifient comme l'une des capitales mondiales de l'orgue en raison de ses nombreux concerts et des instruments de qualité qu'on y trouve. Dominic Brassard s'est intéressé à ce vieil instrument que le public et les musiciens redécouvrent.



Focus sur le manga au Japon (France Inter)

Les derniers chiffres de 2018 montrent que les Japonais en ont acheté 290 millions. Si l'on ajoute les magazines où ils sont prépubliés et les supports numériques, on atteint le milliard. Au Japon, c'est une institution avec ses codes.

