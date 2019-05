Les Carnets francophones - 11/05/2019

Des reportages pour appréhender les réalités des pays associés dans les

Médias Francophones Publics. Des reportages chez nous, en Belgique,

mais aussi en France, en Suisse, au Canada et dans les pays de l'Afrique

francophone. Parce que nous partageons de nombreuses expériences,

même si chaque pays vit sa propre réalité. Un espace francophone pour

partager ce qui nous rapproche et ce qui nous différencie, à travers des

thématiques politiques, économiques et sociales.

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT