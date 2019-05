Les Carnets francophones - La déconstruction du patriarcat / La sauvegarde des éléphants -...

Deux reportages au programme.

Nous poserons d'abord une question : comment déconstruire le patriarcat ? Et pour tenter d'y répondre, nous irons à Amiens, en France, où un groupe d'hommes y réfléchit. Ils s'appellent les déménageurs, ils ont monté ensemble ce qu'on pourrait appeler un laboratoire de déconstruction du patriarcat.

Nous serons ensuite dans le nord du Mozambique dans une gigantesque réserve, elle s'appelle Niassa. On verra que là-bas, les braconniers font de sérieux dégâts. Les éléphants, en particulier, sont de moins en moins nombreux. Mais heureusement, des mesures ont été prises, et ça va mieux aujourd'hui...

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT