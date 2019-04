Les Carnets francophones - Tatouages / Serinchamps - 27/04/2019

Vos carnets francophones vous proposent deux reportages cette semaine. Nous irons d'abord à la rencontre de personnes qui ont décidé de se faire tatouer. Il y en a de plus en plus. Mais ici, leur démarche est un peu particulière, puisqu'elles ont opté pour un tatouage après avoir traversé une épreuve. Des témoignages très intimes, à l'occasion de Noir Brussels, la première exposition - rencontre autour du tatouage, c'est ce week-end au Cinquantenaire.

Et puis nous visiterons le domaine de Serinchamps à Ciney. En tout cas ce qu'il en reste. Des années 50 aux années 80, il y avait là une école et un internat. Nous y serons avec certains anciens pensionnaires. Ils ont passé là-bas d'excellents moments...

Casting et équipe Animateur Olivier NEDERLANDT