Les carnets francophones - « Le goût du jeûne » - 14/01/2018

« Le goût du jeûne », un reportage de Laetita Heuveline diffusé le 24 décembre dernier dans « Interception » sur France Inter Nous allons nous intéresser au jeûne, à la diète. Pas dans une démarche spirituelle, mais dans le but de se sentir mieux. Se priver de nourriture pour purifier l’organisme, le régénérer. Si la pratique est clairement à la mode, le milieu médical traditionnel se montre beaucoup plus sceptique, faute d’éléments scientifiques probants, notamment sur un domaine très sensible : la lutte contre le cancer. La question est de savoir si la diète médicalement assistée peut aider à mieux supporter la chimiothérapie ? Les résultats sont encore incertains, des études menées sur des animaux disent tout et son contraire : parfois positives, parfois dissuasives. Présentation : Olivier NEDERLANDT