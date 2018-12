"Les Cœurs Verts" d'Edouard Luntz - Entrez sans frapper - 04/12/2018

"Les Cœurs Verts" d'Edouard Luntz, la résurrection inédite d'une œuvre jusqu'alors invisible, Ours d'argent à Berlin en 1966, à voir au Cinéma Nova à Bruxelles dès le 29/10 et jusqu'au 16/12, dans le cadre de la première rétrospective mondiale organisée sur le cinéma d'Edouard Luntz et de la sortie de la BD "Avec Edouard Luntz, le cinéaste des âmes inquiètes" de Julien Frey et Nadar (Futuropolis).



On en parle avec l'acteur Gérard Zimmermann et le fils du réalisateur Thomas Luntz.

Émission Entrez sans frapper