Les Belges du Bout du Monde - Émission radio : Irak sur Auvio

Cap sur l’Irak avec deux jeunes cracks ! Wilson Fache, correspondant et reporter de guerre, sera en duplex avec Marie Tihon, une talentueuse photojournaliste Wilson Fache est un jeune reporter au curriculum vitae impressionnant, primé à de nombreuses reprises pour son travail. Il est notamment correspondant pour divers médias francophones et anglophones comme Libération, Le Figaro, TV5 ou The Telgraph. Loin d’être une tête brulée, il a pourtant rapidement été attiré par les zones de conflit, il nous expliquera pourquoi et nous parlera de sa passion pour le reportage Marie Tihon a partagé les bancs de l’IHECS avec Wilson Fache mais elle a choisi une autre voie pour faire passer son message. C’est au travers des images qu’elle distille l’information, se servant de toute la force de la photographie. Un beau parcours qu’elle prolonge depuis plusieurs années en Turquie auprès de femmes dont la condition n’est pas toujours à envier. De passage en Belgique pour recevoir un prix, elle poussera la porte de notre studio Chaque dimanche, découvrez les parcours insolites et inspirants de jeunes Belges qui ont exporté leurs talents au bout du monde à 9heures sur La Première avec Adrien Joveneau et dès 10 heures en podcast sur RTBF Auvio Irak - 13/03/22