Les Belges du Bout du Monde vous emmènent au Maroc où l’actrice et productrice Natacha Amal fera la connaissance de Jeanne Weerts, professeur de langues et créatrice de bijoux et Adrien Migeon, ingénieur agronome dans une ferme bio de la région de Marrakech. Anne Pollard a rencontré Mousta Largo, artiste belgo-marocain qui évoque en musique les contes du Moyen-Orient pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents.