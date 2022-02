Les Belges du Bout du Monde - Émission radio : Sénégal sur Auvio

Bienvenue au Sénégal, pays de la Térenga, avec la performeuse Isnelle da Silveira et le chef coq entrepreneur Clément Colpé Sénégalaise installée à Gand, Isnelle da Silveira est autodidacte. Chanteuse, danseuse, performeuse, elle a notamment beaucoup travaillé avec les ballets C de la B d’Alain Platel et au Festival d'Avignon. Actuellement en tournée avec le spectacle NinaLisa mis en scène par Thomas Prédour, elle interprète le rôle de Nina Simone. Elle nous parlera de son univers étonnant, mêlant chant, danse, coaching et rencontres en milieu carcéral. Un parcours éclectique qui lui a permis, au fil du temps, de développer ses nombreux talents Clément Colpé a toujours voulu devenir africain. Scolarité difficile qui rime avec décrochage scolaire mais aussi avec une curiosité sans pareil quel que soit le thème abordé et une attention particulière tournée vers l’autre. Après une année pleine de révélations passée au Canada, il se lance dans la passion que lui ont transmis ses père et grand-père : la gastronomie. Au sortir de six années passées aux côtés de Jean-François Quarrez et Yves Matagne, il débute son épopée africaine. Les défis s’enchainent et il fait du chemin. Au Sénégal, il ouvre chez Lulu, un concept-store agrémenté d’un café-resto branché et l’aventure continue … Anne Pollard nous proposera une rencontre à Dakar avec Julie Poncelet, une jeune belge créatrice de l’agence Beats‘n’Roots qui fait fructifier les talents musicaux sénégalais Rendez-vous dans ce pays où le mot accueil est roi, avec Adrien Joveneau et ses Belges du bout du monde. Tous les dimanches à 9 heures sur La Première et dès 10 heures en podcast sur RTBF Auvio Sénégal - 27/02/22