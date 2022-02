Les Belges du Bout du Monde - Émission radio : Californie sur Auvio

Cap sur la Californie où nous découvrons les success-stories de Jonas Jalhay, musicien et producteur et de Ben Stassen, roi de la réalisation des films d’animation en 3D Né dans la région de Namur, Jonas quitte notre petit pays à l’âge de dix-sept ans. Il part s’installer à Londres où il étudie la musique et se fait sa place dans le milieu durant une dizaine d’années. Plein de talent et d’ambition, il traverse l’Atlantique et à force d persévérance, il devient directeur musical, producteur et mixeur. Agé de trente-sept ans, il a notamment pu travailler avec Beyoncé et collabore avec une foule d’autres artistes, aux commandes de studios mythiques dans lesquels ont enregistrés les Rolling Stones ou Michaël Jackson Originaire de la région liégeoise, Ben Stassen est un maitre incontesté du film d’animation avec cinquante films à son actif dont le dernier vient de sortir : Hopper et le hamster des ténèbres. Une formation dans la langue de Vondel à la KULeuven en sciences politiques et sociales et ensuite c’est le grand saut, il part à Los Angeles et obtient un Master in fine arts. Il y travaille ensuite dix ans réalisant d’abord des films I-Max pour les parcs d’attractions du monde entier. De retour en Belgique, il se lance dans la réalisation de longs métrages et crée à Bruxelles nWave une société de production vidéo qui compte à présent quelques cent vingt employés Anne Pollard nous mettra en contact avec Charles Pence, un professeur d’université américain arrivé chez nous et qui s’est senti accueilli à bras ouverts Changez de décor chaque dimanche et donnez vie à vos rêves en écoutant les parcours des Belges du bout du monde avec Adrien Joveneau sur La Première à 9 heures. Si vous aimez faire la grasse-matinée, retrouvez-nous sur RTBF Auvio dès 10 heures pour la version podcastable de l’émission Californie - 20/02/22