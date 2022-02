Les Belges du bout du monde en Nouvelle-Calédonie

Nous nous retrouvons en plein Pacifique avec trois jeunes femmes belges et nous jetons l’ancre au large des côtes Calédoniennes. Leslie Troost, photographe passionnée de voyages, l’artiste et traductrice Aurélie Hamaide et Typh Barrow seront nos guides sous le soleil de l’archipel Un cursus en relations publiques suivi à l’IHECS, voyageuse dans l’âme, la bruxelloise Leslie Troost quitte le plat pays il y a dix ans. Elle travaille pour des clubs de vacances prestigieux avant de débarquer à Nouméa et de lancer son entreprise. Une manière de concilier ses passions : La photo, les enfants et les voyages... Originaire de Morlanwez, Aurélie Hamaide se forme à l’UMons et pose pour la première fois le pied en Nouvelle-Calédonie en y décrochant un job de traductrice. Tombée sous le charme de l’île mais aussi de celui d’un guitariste kanak, elle mêle alors sa voix au talent de sa moitié pour donner naissance au groupe Aure&Co. Quelques années plus tard, en cette veille de Saint Valentin, elle nous livre leur second opus et nous annonce l’arrivée prochaine de leur troisième enfant Anne Pollard nous mettra en contact avec Typh Barrow. La coach de The Voice Belgique dont le titre ‘Aloha’ doit, entre autres, son succès à la voix de Gulaan, nous parlera de sa rencontre avec ce grand artiste mélanésien. Guitariste renommé ancré au plus profond des traditions locales, il a chanté ses textes en langue kanak, une touche qui sublima cette chanson Comme chaque dimanche, sortez des sentiers battus, et en ce jour de fête de la radio, offrez-vous un peu de rêve via les bonnes ondes des Belges du bout du Monde avec Adrien Joveneau. Suivez ces parcours inédits à 9 heures sur La Première et dès 10 heures sur RTBF Auvio ou sur les plateformes de podcast Nouvelle-Calédonie 13/02/22