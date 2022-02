Les Belges du Bout du Monde - Émission radio : Mexique sur Auvio

Nous larguons les amarres et mettons le cap sur le Mexique avec Florian Goffin et François Van Sull, deux jeunes bien déterminés à protéger mers et nature ! Alors âgé de dix-huit ans, Florian Goffin goûte au voyage en solitaire, il crapahute une année durant en Australie. Formé en commerce, en informatique, en énergie et en environnement, il entame ensuite un tour du monde à vélo durant deux ans, un périple destiné à l’inspirer. Aujourd’hui installé au Mexique, il a fondé dans le Chiapas une communauté sensible aux défis écologiques, sociaux et alimentaires de notre société : Proyecto Yum Kaax François Van Sull est un autre grand voyageur. A sa majorité, il s’engage auprès de l’ONG Sea Sheperd (le berger des mers). Alors simple matelot, il rejoint la mission ‘Milagro’ (miracle) dans la mer de Cortès. Quatre missions et quatre années plus tard, à force d’implication et de détermination, il endosse déjà les responsabilités de premier officier de navire. Son combat quotidien : défendre, protéger et assurer la conservation de toutes les espèces marines Anne Pollard nous mettra en contact avec des volontaires participant aux travaux de Yum Kaax et nous fera découvrir sous un autre angle leur mode de vie ressourçant Comme chaque dimanche, sortez de votre zone de confort et découvrez les projets constructifs des Belges du bout du monde avec Adrien Joveneau. Suivez-les sur La Première à 9 heures et dès 10 heures sur RTBF Auvio en version podcast Mexique - 06/02/22