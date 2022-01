Les Belges du Bout du Monde - Émission radio : Moldavie sur Auvio

Un ex-champion cycliste ministre du sport devenu entrepreneur et un réalisateur-organisateur de festival de musique balkanique nous font découvrir un petit pays à la croisée des cultures : Cap sur la Moldavie avec Andreï Tchmil et Nicolas Wieers Une passion pour le vélo née vers l’âge de quinze ans, un palmarès impressionnant, Andreï Tchmil fait partie du club des cinq coureurs à avoir gagné Milan-San Remo, Paris-Roubaix, Paris-Tours, la Coupe du Monde et surtout le Tour des Flandres. D’origine russe, ce décrocheur de médailles a aussi collectionné les passeports et les nationalités avant de devenir un Belge du bout du monde et de s’installer en Moldavie. Toujours à l’attaque et en tête de peloton, il a créé à Chisneau, la capitale du pays, une usine de vélos Alors réalisateur chez Euronews et en quête de changement, Nicolas Wieers suit son épouse qui décroche un poste en Moldavie, un pays qu’il avait découvert peu avant par la musique et en y effectuant un road-trip filmé. Boosté par ses rencontres sur place, il décide de mettre sur pied un événement qui sublimerait le partage entre nos cultures, le Balkan Trafik Festival est né ! Nous entrerons aussi en contact avec Armand Marchant, jeune skieur belge. Ce sportif, exemple de résilience, est parvenu à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Pékin après un grave accident survenu en 2017 Anne Pollard joindra Zara Rutherford, une jeune belgo-britannique qui vient de terminer le tour du monde en ULM et en solitaire à l’âge de 19 ans, et qui débutera prochainement son cursus d’ingénieur Comme chaque dimanche à 9 heures sur La Première, suivez Adrien Joveneau et ses Belges du bout du monde, une émission qui jette des ponts entre les cultures au lieu de monter des murs. Retrouvez aussi votre rendez-vous en podcast sur RTBF Auvio et sur La Carte des Belges www.rtbf.be/cartedesbelges Moldavie - 30/01/22