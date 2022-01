Les Belges du Bout du Monde - Émission radio : Rwanda sur Auvio

Cap sur les paysages verdoyants du Rwanda avec le stand-upper Inno JP et l’enseignant-cuisiner Grégory Leonet Un humour qui cache une vraie recherche d’équilibre personnel, une histoire partagée entre la tragédie du génocide et l’adoption en Belgique par un couple gay, un parcours atypique, c’est ce que vous découvrirez avec Inno JP alias Jean-Paul Van Geel, un artiste belge, né au Rwanda, qui se fait sa place à Paris Parti de Belgique pour enseigner dans une école primaire de Kigali, avec en bonus un diplôme de restaurateur en poche, Grégory Leonet rencontre sa moitié sur place et ils se lancent dans l’aventure un peu folle de la création d’un établissement mêlant cuisine locale et belge : La Charbochette est née il y déjà quatre ans. Immédiatement séduit par la qualité des produits sur place mais également par l'hospitalité des Rwandais, Grégory se sent comme un poisson dans l’eau dans son pays d’accueil Anne Pollard nous emmènera sur les traces de Astrid Génard, jeune belge partie escalader le volcan Muhabura. Elle nous racontera ce périple jusqu’au sommet situé à près de quatre mille mètres d’altitude et la vue imprenable sur l’Ouganda et le Rwanda Comme chaque dimanche, traversons les frontières et jetons des ponts entre les culture avec Adrien Joveneau et les Belges du bout du monde à 9 heures sur La Première et dès 10 heures sur RTBF Auvio Rwanda - 23/01/22