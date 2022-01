Les Belges du Bout du Monde - Émission radio : Cameroun sur Auvio

Camp de base des compatriotes d'outre-mer, et de ceux qui viennent d'autres latitudes pour habiter notre pays de cocagne, Les Belges du bout du Monde réveillent les consciences des citoyens voyageurs depuis 25 ans ! La Planète est belle et fragile ! Adrien Joveneau rencontre ses habitants, qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs ... Cameroun - 16/01/22 Bonne arrivée au Cameroun pour une rencontre au sommet entre Eric Jacquemin, Ambassadeur de Belgique à Yaoundé & Lubiana Kepaou, artiste solaire accro à la kora. Initiée à différentes formes d’art par les membres de sa famille, c’est dans le chant que Lubiana Képaou s’épanouit le plus. Elle s’inscrit alors au conservatoire de Louvain et voyage un peu partout sur la planète. C’est sa rencontre avec la kora, magnifique instrument à cordes originaire du Mali qui la transfigure. Sa participation à la première saison de The Voice la révèle alors au grand public. Dix ans plus trad, Beloved, son 1er album est le fruit exquis du métissage entre ses racines africaines et sa pop culture occidentale. L’Ambassadeur de Belgique, Eric Jacquemin découvre le pays d’origine de Lubiana, en suivant sa femme qui y décroche un poste il y a trente ans. Après avoir été envoyé dans divers pays pour y exercer ses fonctions, il revient avec beaucoup de plaisir au Cameroun pour assurer une nouvelle mission de chef de poste diplomatique tout en suivant assidument la Coupe d’Afrique des Nations où les Lions Indomptables viennent de s’imposer en remportant le match d’ouverture. Anne Pollard rencontrera le cinéaste et réalisateur Thierry Michel pour parler de ‘’l’empire du silence’’, son dernier film, un condensé des 25 dernières années de l’histoire congolaise Nous mettrons aussi un coup de projecteur sur la campagne des Iles de paix avec Olivier Genard, coordinateur des actions au Burkina Faso, au Bénin et au Pérou pendant plus de 15 ans, aujourd’hui responsable de l’appui aux programmes de l’association Comme chaque dimanche, élargissez vos horizons avec Adrien Joveneau et ses invités en écoutant Les Belges du bout du monde à 9 heures sur La Première