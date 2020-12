Les Belges du Bout du Monde : Cap sur le Vietnam avec Thi Diêm Quach et Gauthier Lagasse sur Auvio

Depuis la Belgique, Adrien Joveneau nous propose de découvrir le Vietnam grâce aux regards croisés de deux intervenants.



De Bruxelles à Seneffe, nous partons à la rencontre de Thi Diêm Quach, journaliste du Journal Télévisé de la RTBF.

Tout au long de l'émission, nous allons visiter des lieux qu'elle affectionne particulièrement et lui évoquant de nombreux souvenirs. Très attachée à ses racines vietnamiennes, elle nous présente également des projets qui lui tiennent à coeur.



En parallèle, nous vous présentons Gauthier Lagasse, lauréat d'un Trophées des Belges du Bout du Monde en 2019. Installé à Hô-Chi-Minh-Ville, cet ambitieux entrepreneur s'est lancé le défi d'y produire une bière d'inspiration belge : Belgo. Avec le soutien de sa famille et le savoir-faire d'une équipe motivée, nous découvrons les clés de cette success story.



