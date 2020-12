Les Belges du Bout du Monde : En route pour la Sicile avec Sabine Locht et Salvatore Adamo sur Auvio

Adrien Joveneau part à la rencontre de Sabine Locht, une guide touristique installée à Comiso. Au départ de Comiso, le village natal d'Adamo, où elle réside avec sa famille, nous découvrons quelques-uns des lieux emblématiques de la Sicile. Salvatore nous présentera aussi ses coups de coeur



Notre circuit nous mène notamment à Ragusa, un site classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette ville se compose de deux cités jumelles : Ragusa Superiore et Ragusa Ibla.



Nous allons également nous balader dans la réserve naturelle de Vendicari : 12 km de littoral, bordés des plus belles plages de l'île, d'étangs, de marais salants et de roselières.



Au pied de l'Etna, Sabine nous présente un viticulteur belge installé près de Linguaglossa depuis 20 ans, Frank Cornelissen. Durant les vendanges, nous découvrons les 24 hectares de son vignoble axé sur le développement durable.



Sur notre route, une autre cité mythique nous attend : Syracuse. Situé sur l'île d'Ortygie, le centre historique est réputé pour ses multiples influences architecturales ainsi que son marché installé au beau milieu des pierres millénaires.



Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde