Les Belges du Bout du Monde : Cap sur l'Auvergne avec Christian Grégoir, un menuisier belge devenu maire de Saint-Clément dans le Cantal ! sur Auvio

C'est au cœur du parc naturel régional des volcans que nous rencontrons Christian et Brigitte. Depuis 2001, ils se sont lancés dans la transformation puis la gestion d'une maison d'hôtes : la Roussière. Un lieu idéal pour les adeptes d'espaces verts, de randonnées et de repas au coin du feu.



La maison rénovée, Christian a suivi une formation d'accompagnateur en montagne. Cette activité complémentaire lui donne l'occasion de mieux connaître la région et d'en faire profiter les voyageurs.



En sa compagnie, nous partons vers le sommet de l'Elancèze dont l'altitude culmine à 1571 mètres. Au buron de Bâne, nous dégustons quelques spécialités auvergnates tout en profitant des somptueux paysages qui s'étendent à perte de vue.



Nous partons ensuite vers la vallée de Brezons et ses parcours vivifiants. C'est ici que Christian s'adonne à sa passion pour la photo nature. Il peut rester à l'affut des heures durant pour capturer l'image de mouflons, chamois et autres animaux de la région.



Au fil de l'émission, Adrien Joveneau nous propose de découvrir les différents projets menés par Christian et Brigitte.



Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde