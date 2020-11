Les Belges du Bout du Monde : Ce dimanche, cap sur le Laos ! A Luang Prabang, nous rencontrons Marie-Pierre Lissoir, ethnomusicologue sur Auvio

Chercheuse et curatrice au Traditional Arts and Ethnology Centre (TAEC), le petit musée d'ethnologie de Luang Prabang, Marie-Pierre a récemment réalisé une exposition consacrée aux instruments traditionnels à vent du Laos intitulée « Voices of the Wind : Traditional Instruments in Laos ».



Deux ans de travaux de recherche et des missions sur le terrain ont été nécessaires pour mettre en place cette exposition qui lui a valu un Trophée des Belges du bout du monde en 2019.



A pied ou en tuk-tuk, Adrien Joveneau nous propose de découvrir le quotidien de Marie-Pierre sur les rives du Mékong, puissant fleuve qui irrigue tout le sud-est asiatique.



Nous partons également à la rencontre de la culture laotienne et de ses diverses influences. De la splendeur des temples bouddhistes aux cérémonies, un voyage entre contemplation et méditation nous attend.



En-dehors de la ville, nous vous emmenons vers les immanquables chutes de Kuang Si, des cascades naturelles où la relaxation est garantie.



Retrouvez les aventures des Belges du bout du Monde : en radio sur La première à 9h00 et en télé sur la une à 14h10.

