Les Belges du Bout du Monde : Cap sur le Portugal et les plages de l'Atlantique avec Antoine Thys sur Auvio

Ce jeune menuisier-shaper a créé une activité en lien avec sa passion pour le surf : Ondanova. Au quotidien, il façonne des planches à partir de matériaux écologiques et organise des ateliers de fabrication pour les surfeurs. Cette entreprise innovante lui a notamment valu un « Trophée des Belges du bout du monde » en 2019.



A Almada, nous visitons l'atelier qu'il partage avec d'autres artisans-entrepreneurs. Un lieu agréable où les valeurs communes s'articulent autour de la solidarité et du développement durable.



Afin de tester les vagues et les planches d'Antoine, nous nous rendons sur la plage emblématique d'Ericeira. Renommée pour la qualité et la diversité de ses spots, ce site fait partie des réserves mondiales de surf.



Isabella, la compagne d'Antoine, mène également des activités professionnelles en lien avec l'environnement. Nous découvrons un projet visant à éliminer les déchets plastiques des plages : plastico a vista.



Au fil de l'émission, nous vous proposons des parcours inspirants et un retour à l'essentiel.



