Les Belges du Bout du Monde : Ce dimanche, ouverture de la saison radio/télé, nous mettons le cap sur Zanzibar sur Auvio

Zanzibar est une ville portuaire, baignée par l'océan Indien, dont le cœur ancestral, Stone Town est le joyau. Nous y retrouvons Fleur de Meeus dont le parcours est aussi surprenant que l'île qui l'accueille depuis bientôt 7 ans. En compagnie de cette maman au cœur d'or, engagée dans diverses causes, nous découvrons une partie de l'archipel et ses innombrables influences culturelles.



Nous en profitons pour visiter le très réputé marché aux épices et découvrir les rues de cette ville inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO.



Direction la plage de Jiambiani, un petit village authentique située au sud-est de l'île. C'est dans ce Paradis perdu que notre compatriote gère un lodge depuis 2015. En parfaite harmonie avec la nature, nous découvrons son quotidien rythmé par les activités en mer et la protection de la nature. Un engagement mené au plus près des habitants de l'île lors des sessions de « beach-cleaning ». Nous suivons notamment une activité avec les enfants de l'école toute proche...



Sur cette île d'Unguja, un petit village de pêcheurs, nous rejoignons Kacho, notre guide qui tient à ce que nous partagions un dîner avec les siens. Kacho a dû abandonner son rêve de devenir médecin pour laisser son grand frère le devenir. Du coup, il est chauffeur de taxi, G.O. mais aussi le bras droit de Fleur pour l'organisation des excursions.



Fleur aime jeter des ponts entre nos cultures. Elle organise régulièrement des petits concerts dans son établissement, une aubaine pour les artistes locaux et pour sa clientèle qui se forge ici des souvenirs impérissables.



