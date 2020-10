Les Belges du Bout du Monde : Ce dimanche, les Belges du Bout du Monde vous donnent rendez-vous à Dubaï sur Auvio

C'est Coralie François, une jeune dinantaise, formée en marketing à Bruxelles et en Fashion Management à Paris qui sera notre ambassadrice sur place. En vacances dans la première ville des Emirats Arabes Unis, elle rencontre celui qui deviendra son mari. Quelques années plus tard, ils ont fondé Maison Clad, un groupe de quatre boutiques de prêt-à-porter européen bannissant les grandes marques mondiales



Arrivée avec ses parents à Anvers, Adja Bonco Sokona, battante et femme passionnée, se forme à Bruxelles. Elle étudie le journalisme, qu'elle pratiquera un temps à Paris. De retour dans notre capitale, elle travaille pour un leader mondial en produits de parfumerie avant de se lancer à son compte en créant les Nouveaux Comptoirs Olfactifs dans le quartier du Sablon



Laura Jadot nous donnera des nouvelles de la grande famille des Belges du Bout du Monde en faisant halte chez Mélissa Heckers à Chypre, chez Hughes Sheeren à Bologne et chez Vanille Houben au Sénégal



Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde