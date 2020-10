Les Belges du Bout du Monde : Ce dimanche, Adrien Joveneau vous emmène sur l'île de Mafia ! sur Auvio

C'est au large de la Tanzanie, dans l'océan indien que nous aurons rendez-vous avec David, le créateur de Mafia Island Diving. Après avoir trimé dans l'organisation d'événements, il se paie un burn-out dans le monde de l'informatique et décide de se chercher une cadre de vie plus agréable. C'est en rejoignant un ami installé sur cette île, voisine de celle de Zanzibar, que David tombe sous le charme. Travaillant main dans la main avec les Tanzaniens, il fonde sa propre entreprise de découverte des fonds marins



Un grand-père cultivateur de fèves de cacao au Cameroun, une expatriation vers notre plat pays et une passion pour le chocolat, il n'en fallait pas plus pour que Euphrasie Mbamba crée la chocolaterie Sigoji à Ciney. Une success-story plusieurs fois primée qu'elle vous racontera avec émotion



Laura Jadot nous rapportera des nouvelles de la grande famille des belges : Stephan Marchal qui plante des arbres dans l'Himalaya, Delphine Buysse, créatrice d'un espace culturel mobile et digital au Sénégal, mais aussi Quentin et Vincent qui ont monté à Montréal le concept Allô Simone, des tartinades à la noisette, au caramel et au chocolat



