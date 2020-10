Les Belges du Bout du Monde : Ce dimanche, nous remontrons la trace d'une globe-trotteuse belge en Afrique du Sud sur Auvio

C'est Stéphanie Dalle que nous contacterons, une prof de maths qui a la bougeotte. En 1998, fraichement diplômée, son papa repère une annonce pour un poste aux Etats-Unis. Elle débarque immédiatement en Louisiane et là, nait son envie d'explorer le monde. Les années passant, elle perfectionne sa formation en enseignant au Venezuela, en Chine, au Malawi, au Royaume-Uni et depuis deux ans, elle continue sur sa lancée à Johannesburg



Née en Belgique, Vanessa Ngoga est artiste, chanteuse, réalisatrice du documentaire INKOTANYI. Elle se sent à l'aise autant à Bruxelles qu'à Bujumbura, la capitale économique du Burundi d'où sa famille est originaire. Son père, ingénieur, a longtemps travaillé à Bruxelles dans la coopération. A la fin de sa carrière, il travaille à nouveau sur le territoire burundais et une fois retraité, il crée avec sa famille l'entreprise de production de café Malaïka



Notre tintine-reporter, Laura Jadot nous proposera quelques escales chez des belges éparpillés sur la planète : nous suivrons les pas de Simon, un marcheur engagé en Australie pour CAP48, nous célébrerons les soixante ans de combat de Sœur Hilda pour les plus démunis au Brésil et nous nous arrêterons au Mexique pour écouter la belle histoire de Veronica devenue prof de français à Mexico suite à un coup de foudre dans une auberge de jeunesse



