Les Belges du Bout du Monde : Cap sur les Caraïbes, Adrien Joveneau connectera ce dimanche la Belgique à la Martinique sur Auvio

Passée par la Nouvelle Calédonie et la Réunion avant de débarquer au pied du volcan martiniquais, la médecin godinnoise Séverine Bertrand nous racontera son périple entre les DOM-TOM et sa vie insulaire.



Le docteur Ralph Briand a fait l'improbable parcours inverse il y a cinquante ans. En visite chez sa sœur à Paris, il découvre Bruxelles, sa grand-place, son université, sa cuisine et tombe sous le charme. Ce très dynamique septuagénaire nous contera ses truculentes anecdotes et partagera avec nous ses passions pour la biguine, le jazz, le piano, l'harmonica et les machines volantes



Laura Jadot, notre tintine-reporter nous livrera les témoignages de belges logés aux quatre coins de la planète : Viktor Lazlo en Martinique, Marjorie en Haïti, Fanny à Lesbos et Simon en Australie



Ouvrez vos horizons en toutes saisons avec Adrien Joveneau et Les Belges du bout du Monde, l'émission qui jette des ponts entre les peuples et les cultures. Le dimanche à 9 heures sur La Première, dès 10 heures en baladodiffusion sur Auvio.be et sur la Carte des Belges www.rtbf.be/cartedesbelges

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde