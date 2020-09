Les Belges du Bout du Monde : Ce dimanche, Adrien Joveneau ouvre la cinquième saison des Trophées des Belges : le concours qui récompense ces pépites qui font briller la Belgique à l'étranger sur Auvio

En compagnie de Julie Morelle et aussi Sophie Devillers de La Libre Belgique, découvrez des initiatives positives dans trois catégories : Nature, Culture et Solidarité.



En raison du Covid, cette édition sera un peu exceptionnelle : nous vous proposerons trois projets inspirants pour chaque thème parmi la petite centaine de reportages télé réalisés aux cours de ces dix dernières années. A vous de les départager et de faire gagner vos favoris ! Nous vous présenterons chaque candidat durant l'émission, vous pourrez ensuite retrouver tous les projets en images sur www.rtbf.be/tropheedesbelges avant d'élire votre préféré dans chaque catégorie.



Le dimanche 20 décembre, les lauréats recevront leurs trophées lors de notre brunch annuel



Vous rêvez de vacances et de dépaysement ? Retrouvez Adrien Joveneau, Julie Morelle, Sophie Devillers et nos Belges du Bout du Monde à 9 heures sur La Première et dès 10 heures sur Auvio.be

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde